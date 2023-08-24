Україна розірвала ще три угоди з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за припинення дій ще трьох угод між Україною та росією. Про це повідомляє УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
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За його словами, парламент проголосував за законопроєкт № 0219 "Про зупинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реадмісію".
Також народні депутати підтримали законопроєкт №0220, згідно з якого Україна виходить з Угоди про співробітництво держав — учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.
Також Верховна Рада проголосувала за проєк закону №0221 , яким припиняється дія Угоди між Україною та рф про співробітництво в галузі попередження розповсюдження хвороби, що спричиняється вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).
Доповнення
Також сьогодні Рада підтримала у першому читані закон про посилення соціального захисту військових та поліцейських.