Украина разорвала еще три соглашения с рф

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Верховная Рада на сегодняшнем заседании проголосовала за прекращение действий еще трех соглашений между Украиной и россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

По его словам, парламент проголосовал за законопроект № 0219 "О приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о реадмиссии".

Также народные депутаты поддержали законопроект №0220, согласно которому Украина выходит из Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Также Верховная Рада проголосовала за проект закона №0221, которым прекращается действие Соглашения между Украиной и рф о сотрудничестве в области предупреждения распространения болезни, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Дополнение

Также сегодня Рада поддержала в первом чтении закон об усилении социальной защиты военных и полицейских.

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