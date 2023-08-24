Рада підтримала у першому читані закон про посилення соціального захисту військових та поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Верховна рада на сьогоднішньому свтовому засіданні проголосувала у першому читанні за проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб". Про це повідомляє УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
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"Парламент прийняв у першому читанні №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб", - записав Желензяк у Telegram.
За його словами, за проголосувало 335 народних депутата.
Деталі
Як заначив нардеп, законом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям.
Також пропонується:
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- уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
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- уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
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- удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
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Нагадаємо
Раніше Рада спростила ввезення антидронових рушниць та необхідної техніки для ЗСУ.