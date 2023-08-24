Рада поддержала в первом чтении закон об усилении социальной защиты военных и полицейских

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Верховная Рада на сегодняшнем заседании проголосовала в первом чтении за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц". Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Цитата

"Парламент принял в первом чтении №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц", - записал Желензяк в Telegram.

По его словам, за проголосовало 335 народных депутата.

Детали

Как отметил нардеп, законом предлагается сохранение денежного обеспечения лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям.

Также предлагается:

  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
  • усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Напомним

Ранее Рада упростила ввоз антидронных ружей и необходимой техники для ВСУ.

Украинские Национальные Новости

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