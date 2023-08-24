Рада поддержала в первом чтении закон об усилении социальной защиты военных и полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Верховная Рада на сегодняшнем заседании проголосовала в первом чтении за проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц". Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Цитата
"Парламент принял в первом чтении №9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц", - записал Желензяк в Telegram.
По его словам, за проголосовало 335 народных депутата.
Детали
Как отметил нардеп, законом предлагается сохранение денежного обеспечения лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям.
Также предлагается:
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- уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
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- уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков в случае гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
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- усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.
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Напомним
Ранее Рада упростила ввоз антидронных ружей и необходимой техники для ВСУ.