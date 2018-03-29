В Раде рассказали, что думают о возможном конфликте интересов нардепа Хомутынника

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Предпринимательская и депутатская деятельность - вещи не совместимые. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Игорь Лапин.

"Когда кандидат в депутаты получает должность, то по закону он уже не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Закон один для всех, здесь исключений нет. Депутат может получать прибыль от своей научной деятельности, но он не имеет права заниматься бизнесом", - сказал он.

И.Лапин добавил, что в свое время тоже был предпринимателем.

"У меня была небольшая фирма, да Майдана. Сейчас на входной двери предприятия висит замок, оно закрыто, люди там не работают. Хорошо это или плохо - не знаю. Может кто-то меня охарактеризует как плохого хозяина, но прекратил свою предпринимательскую деятельность до того, как стал депутатом", - рассказал он.

Другой нардеп Андрей Антонищак считает, что народные избранники не отказываются от бизнеса, потому что не могут прожить на одну зарплату.

"По моему мнению, нардепы могут и не сбывать свой бизнес, ведь в странах Запада это предусмотрено. Но я понимаю общество, которое требует у депутатов не совмещать предпринимательскую деятельность с мандатом. У нас в парламенте эти вещи сочетаются. Человек, который в свое время тратил в месяц по 5-7 тыс. долл., прожить на одну зарплату нардепа не может.

Поэтому, давайте перестанем себя обманывать: депутаты должны получать хорошие зарплаты, а украинцы, этих депутатов избрали, должны жить в достатке", - считает он.

Сочетание депутатства и предпринимательской деятельности для украинского парламента обычное дело, отметила народный депутат Александра Кужель. Бизнесменам проще "протягивать" свои интересы в ВР, имея депутатский мандат.

"К сожалению, господин Хомутынник не один такой - у нас той же коалицией вносится большое количество лоббистских законопроектов", - отметила она.

В Украине лоббизм находится вне законодательного урегулирования, заявил народный депутат Василий Нимченко. Но для получения сверхприбыли, народные избранники пренебрегают не только законом, но и интересами простых людей.

"Давайте вспомним, как ВР лишила мелких экспортеров масличных возмещения НДС. По данным СМИ, инициатором этого был Хомутынник, но у него были так называемые "солобисты" - это более 200 голосов ВР, которые поддержали эту норму. Насколько я знаю, Хомутынник сегодня работает "в бригаде" с коалицией. Это его личное право, я не осуждаю. Но должны же учитываться интересы граждан и простых тружеников, которые очень тяжело работают на земле, для которых эти масличные культуры - единственный способ заработка", - подчеркнул он.

Напомним, против нардепа Хомутынника и его компании "Кернел" две недели бастовали аграрии. Они утверждают, что Хомутынник инициировал в декабре прошлого года изменения в Налоговый кодекс Украины, так называемые "поправки Хомутынника", которые отменяют возмещения НДС мелким экспортерам масличных. Эти нововведения, по их словам, выгодные только крупным перерабатывающим компаниям, среди которых главная - "Кернел". Если "поправки Хомутынника" останутся в силе, то ущерб аграриев составит 6 млрд грн, а доход "Кернел" увеличится на 16,7%, посчитали эксперты.

Ранее УНН сообщал, что заместитель регламентного комитета ВР Олег Куприенко обратился в НАПК с требованием проверить конфликт интересов в В.Хомутынника, и привлечь его к ответственности.

По данным СМИ, сдать депутатский мандат Хомутынника призвали также общественные активисты.

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