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У Раді розповіли, що думають про ймовірний конфлікт інтересів у нардепа Хомутинніка

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Підприємницька та депутатська діяльність - речі не сумісні. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Ігор Лапін.

"Коли кандидат в депутати отримує посаду, то за законом він вже не має права займатися підприємницькою діяльністю. Закон один для всіх, тут виключень немає. Депутат може отримувати прибуток від своєї наукової діяльності, але він не має права займатися бізнесом", - сказав він.

І.Лапін додав, що у свій час теж був підприємцем.

“У мене була невеличка фірма, до Майдану. Зараз на вхідній двері підприємства висить замок, воно закрите, люди там не працюють. Добре це чи погано - не знаю. Може хтось мене охарактеризує як поганого господаря, але припинив свою підприємницьку діяльність до того, як став депутатом", - розповів він.

Інший нардеп Андрій Антонищак вважає, що народні обранці не відмовляються від бізнесу, бо не можуть прожити на одну зарплатню.

"На мою думку, нардепи можуть і не збувати свій бізнес, адже в країнах заходу це передбачено. Але я розумію суспільство, яке вимагає у депутатів не поєднувати підприємницьку діяльність із мандатом. У нас в парламенті ці речі поєднуються. Людина, яка у свій час витрачала в місяць по 5-7 тис. дол., прожити на одну зарплату нардепа не може.

Тож, давайте перестанемо себе дурити: депутати мають отримувати гарні зарплати, а українці, які цих депутатів обрали, мають жити в достатку", - вважає він.

Поєднання депутатства та підприємницької діяльності для українського парламенту звична річ, наголосила народний депутат Олександра Кужель. Бізнесменам простіше "протягувати" свої інтереси у ВР, маючи депутатський мандат.

"На жаль, пан Хомутиннік не один такий - у нас тією ж коаліцією вноситься велика кількість лобістських законопроектів", - зазначила вона.

В Україні лобізм перебуває поза законодавчим врегулюванням, заявив народний депутат Василь Німченко. Але задля отримання надприбутку, народні обранці зневажають не лише законом, але й інтересами простих людей.

"Давайте згадаємо, як ВР позбавила дрібних експортерів олійних відшкодування ПДВ. За даними ЗМІ, ініціатором цього був Хомутиннік, але у нього були так звані "співлобісти" - це понад 200 голосів ВР, які підтримали цю норму. Наскільки я знаю, Хомутиннік сьогодні працює "в бригаді" із коаліцією. Це його особисте право, я не засуджую. Але повинні ж враховуватися інтереси громадян і простих трударів, які дуже важко працюють на землі, для яких ці олійні культури - єдиний спосіб заробітку", - підкреслив він.

Нагадаємо, проти нардепа Хомутинніка і його компанії "Кернел" два тижні страйкували аграрії. Вони стверджують, що Хомутиннік ініціював у грудні минулого року зміни до Податкового кодексу України, так звані "поправки Хомутинніка", які скасовують відшкодування ПДВ дрібним експортерам олійних. Ці нововведення, за їхніми словами, вигідні лише великим переробним компаніям, серед яких головна - "Кернел". Якщо "поправки Хомутинніка" залишаться в силі, то збиток аграріїв становитиме 6 млрд грн, а дохід "Кернел" збільшиться на 16,7%, порахували експерти.

Раніше УНН повідомляв, що заступник Регламентного Комітету ВР Олег Купрієнко звернувся до НАЗК з вимогою перевірити конфлікт інтересів у В.Хомутинніка, та притягнути його до відповідальності.

За даними ЗМІ, здати депутатський мандат В.Хомутинніка закликали також громадські активісти.

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