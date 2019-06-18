В Раде рассказали, когда заработает новый языковой закон

"Закон о функционировании украинского языка как государственного напечатано, он принят парламентом, он вступает в силу через несколько шагов. Очень многое зависит от эффективной работы правительства, поскольку правительству необходимо создать центры по обучению украинского языка в регионах, как это предусмотрено законом, создать программы по механизму стимулирования развития и поддержки украинского языка. Также необходимо создать институт уполномоченного по защите украинского языка ", - отметил Княжицкий.



По его словам, большая работа по обеспечению работы закона возлагается на Министерство образования и науки, а также на Минкульт.

Напомним, в Кабинете министров Украины отреагировали на возможную отмену закона об украинском языке, о чем говорил совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир.