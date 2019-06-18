У Раді розповіли, коли запрацює новий мовний закон
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Закон про функціонування української мови як державної почне працювати черех декілька кроків. Про це заявив голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Закон про функціонування української мови як державної надруковано, він ухвалений парламентом, він набирає чинності через декілька кроків. Дуже багато залежить від ефективної роботи уряду, оскільки уряду необхідно створити центри з навчання української мови в регіонах, як це передбачено законом, створити програми з механізму стимулювання розвитку і підтримки української мови. Також необхідно створити інститут уповноваженого із захисту української мови", - зазначив Княжицький.
За його словами, велика робота із забезпечення роботи закону покладається на Міністерство освіти і науки, а також на Мінкульт.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України відреагували на можливе скасування закону про українську мову, про що говорив співвласник групи "Квартал 95" Борис Шефір.