В Раде предлагают расширить основания для освобождения от военной службы во время военного положения

Детали

Речь идет об изменениях в Закон Украины «О военном обязанности и военной службе».

Законопроект зарегистрирован от №7678 от 17.08.2022.

Текст законопроекта и пояснительная записка пока не обнародованы, однако проект закона передан на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Алексей Гончаренко, Сергей Рахманин и Роман Костенко.

Дополнение

В Верховной Раде пока нет единства относительно разрешения выезда за границу мужчинам, не имеющим военного опыта. Однако в стране - военное положение, и в любой момент государство может нуждаться в мобилизации мужчин, которые не проходили службу, но Вооруженные Силы будут нуждаться в их квалификации.