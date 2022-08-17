У Раді пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби під час воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Верховній Раді пропонують розширення підстав для звільнення з військової служби під час дії режиму воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на картку відповідного законопроєкту.
Деталі
Йдеться про зміни до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».
Законопроєкт зареєстровано від №7678 від 17.08.2022.
Текст законопроєкту та пояснювальна записка поки не оприлюднені, однак проект закону передано на розгляд керівництва Верховної Ради.
Ініціаторами законопроєкту є народні депутати Олексій Гончаренко, Сергій Рахманін та Роман Костенко.
Доповнення
У Верховній Раді поки немає єдності щодо дозволу виїзду за кордон чоловікам, які не мають військового досвіду. Проте, у країні - воєнний стан, і в будь-який момент держава може потребувати мобілізації чоловіків, які не проходили службу, але Збройні Сили потребуватимуть їх кваліфікації.