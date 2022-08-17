Скасування заборони на виїзд чоловіків з України: у ВР ведуться дискусії – нардеп

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«Серед народних депутатів України немає єдності у розумінні, чи варто лібералізувати можливість виїзду за кордон певних категорій осіб, які не служать в Збройних Силах, які не проходили службу і не мають військових навиків. Проте, як зазначив Президент, усі громадяни є рівними. Головним завданням всього українського народу є збереження нашої державності, незалежності і територіальної цілісності. І хоча на сьогоднішній день гострої потреби в додатковій мобілізації чоловіків чи військовозобов'язаних до лав Збройних Сил чи інших складових сектору оборони і безпеки немає, періодично проводиться призов на військову службу за мобілізацією», – зазначив Веніславський.

Він додав, що мобілізація наразі є обов’язковою. У будь-який час може виникнути потреба щодо додаткової мобілізації конкретної категорії осіб, у тому числі і тих, хто не проходив військову службу, але які мають спеціальності, гостро затребувані в лавах Збройних Сил чи сектору безпеки і оборони. Тому це питання поки дискутується і найближчим часом не буде вирішене.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо скасування заборони на виїзд з України чоловіків віком від 18 до 60 років без військового досвіду.