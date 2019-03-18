В Совете НБУ назвали два драйвера для дальнейшего роста экономики

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79933 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 178515 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 143144 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 207262 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252701 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213329 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246238 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208265 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487881 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241354 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4.2м/с
84%
Популярные новости

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 15167 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14619 просмотра

Польша усиливает контроль на границе с беларусью: новые электронные заграждения

6 апреля, 16:52 • 13668 просмотра

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии

6 апреля, 17:07 • 12997 просмотра

Ряд населенных пунктов Харьковщины, в частности Золочев, были атакованы КАБами рф: есть пострадавшая

6 апреля, 17:18 • 13071 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 265055 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241328 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326793 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487881 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579403 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32959 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 207262 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79376 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75871 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81405 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Совете НБУ назвали два драйвера для дальнейшего роста экономики

Киев • УНН

 • 9423 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Новыми драйверами роста экономики Украины в тактическом плане могут быть аграрный сектор и развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook, передает УНН.

В Совете НБУ назвали два драйвера для дальнейшего роста экономики

"Теперь у нас сформировались новые драйверы роста - внутренний потребительский и инвестиционный спрос... А что будет, если прекратят действовать нынешние драйвера роста экономики Украины? Такое вполне возможно - рост потребительского спроса носит восстановительный характер (после падения в 2013-2015 годах) и не факт, что он продлится долго. А если предприятия почувствуют стагнацию потребительского спроса, то прекратят наращивать производственные мощности, что повлечет за собой снижение инвестиционного спроса... Что делать? Искать новые драйверы роста. Считаю, в тактическом плане ними могут быть аграрный сектор и развитие транспортно-логистической инфраструктуры", - отметил Данилишин.

По его словам, аграрный сектор может быть драйвером потому, что "спрос на украинскую сельхозпродукцию есть и будет высоким как минимум в среднесрочной перспективе".

"При этом аграрный сектор как драйвер должен направить импульсы развития украинского сельхозмашиностроения, пищевой промышленности, которая должна наращивать производство продукции с высокой долей добавленной стоимости (нам удалось превратиться из экспортера семян подсолнечника в игрока №1 мирового рынка подсолнечного масла и этот пример нужно масштабировать), сектора производства минеральных удобрений", - добавил глава Совета НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дефицит бюджета в прошлом году удержался в пределах 1,7% ВВП

Также он добавил, что транспортно-логистическая инфраструктура может стать драйвером по нескольким причинам.

"Во-первых, потому, что Украина находится в числе стран с одним из самых высоких уровней логистических затрат. Так, в Украине 18% логистических затрат по доставке пшеницы с поля в порты, а во Франции и Германии этот показатель составляет 8%, в США - 6%. Проблему необходимо решать, в том числе и для повышения отдачи от сельского хозяйства. Во-вторых, "азовский кризис" показал - нужны хорошо развитые запасные варианты портов на Азовском море. Иначе, могут быть проблемы с экспортом металлов и зерновых", - отметил он.

В-третьих, по его словам, не исключено прекращение ухудшения и стабилизация отношений с Россией, "тогда развитая транспортная инфраструктура будет способна превратить географические особенности Украины в ее конкурентное преимущество". "В-четвертых, активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры обязательно даст импульс повышению объемов производства в черной металлургии, энергетике, промышленности строительных материалов", - добавил он.

"Важно, что в результате задействования этих драйверов роста экономики мы сможем поддержать действие драйверов нынешних, так инвестиционный и потребительский спрос смогут получить мощный новый импульс", - подчеркнул Данилишин.

Проблемы экономики Украины, по его мнению, связаны не столько с отсутствием точек роста в тех или иных отраслях экономики, сколько со слабостью драйверов, которые "консолидируют разрозненные импульсы от экспортоориентированных и вспомогательных для них секторов в потоки развития для других отраслей народного хозяйства" .

Напомним, в Минфине заявили, что украинская экономика растет уже три года подряд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.62
Bitcoin
$78,314.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$2,993.80
Ethereum
$1,578.25