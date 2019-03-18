В Совете НБУ назвали два драйвера для дальнейшего роста экономики

"Теперь у нас сформировались новые драйверы роста - внутренний потребительский и инвестиционный спрос... А что будет, если прекратят действовать нынешние драйвера роста экономики Украины? Такое вполне возможно - рост потребительского спроса носит восстановительный характер (после падения в 2013-2015 годах) и не факт, что он продлится долго. А если предприятия почувствуют стагнацию потребительского спроса, то прекратят наращивать производственные мощности, что повлечет за собой снижение инвестиционного спроса... Что делать? Искать новые драйверы роста. Считаю, в тактическом плане ними могут быть аграрный сектор и развитие транспортно-логистической инфраструктуры", - отметил Данилишин.

По его словам, аграрный сектор может быть драйвером потому, что "спрос на украинскую сельхозпродукцию есть и будет высоким как минимум в среднесрочной перспективе".

"При этом аграрный сектор как драйвер должен направить импульсы развития украинского сельхозмашиностроения, пищевой промышленности, которая должна наращивать производство продукции с высокой долей добавленной стоимости (нам удалось превратиться из экспортера семян подсолнечника в игрока №1 мирового рынка подсолнечного масла и этот пример нужно масштабировать), сектора производства минеральных удобрений", - добавил глава Совета НБУ.

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Также он добавил, что транспортно-логистическая инфраструктура может стать драйвером по нескольким причинам.

"Во-первых, потому, что Украина находится в числе стран с одним из самых высоких уровней логистических затрат. Так, в Украине 18% логистических затрат по доставке пшеницы с поля в порты, а во Франции и Германии этот показатель составляет 8%, в США - 6%. Проблему необходимо решать, в том числе и для повышения отдачи от сельского хозяйства. Во-вторых, "азовский кризис" показал - нужны хорошо развитые запасные варианты портов на Азовском море. Иначе, могут быть проблемы с экспортом металлов и зерновых", - отметил он.

В-третьих, по его словам, не исключено прекращение ухудшения и стабилизация отношений с Россией, "тогда развитая транспортная инфраструктура будет способна превратить географические особенности Украины в ее конкурентное преимущество". "В-четвертых, активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры обязательно даст импульс повышению объемов производства в черной металлургии, энергетике, промышленности строительных материалов", - добавил он.

"Важно, что в результате задействования этих драйверов роста экономики мы сможем поддержать действие драйверов нынешних, так инвестиционный и потребительский спрос смогут получить мощный новый импульс", - подчеркнул Данилишин.

Проблемы экономики Украины, по его мнению, связаны не столько с отсутствием точек роста в тех или иных отраслях экономики, сколько со слабостью драйверов, которые "консолидируют разрозненные импульсы от экспортоориентированных и вспомогательных для них секторов в потоки развития для других отраслей народного хозяйства" .

Напомним, в Минфине заявили, что украинская экономика растет уже три года подряд.