У Мінфіні заявили, що українська економіка зростає вже три роки поспіль

"Вже 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Інфляція – менш як 10%. Золотовалютні резерви на сьогодні найвищі за останніх 5 років ", - зазначила вона.



Макроекономічна ситуація в державі станом на сьогодні, на думку Маркарової, є "досить стабільною".

Нагадаємо, Україна втратила 16% ВВП внаслідок агресії та економічної блокади з боку Росії.

На думку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, економіка в Україні зростає кілька років поспіль, втім цей ріст має збільшитись до 5% ВВП на рік.

Раніше Світовий банк погіршив економічний прогноз для України.