У Мінфіні заявили, що українська економіка зростає вже три роки поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Три роки поспіль економіка України зростає, хоча мало хто вірив, що вдасться швидко її стабілізувати. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.
"Вже 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Інфляція – менш як 10%. Золотовалютні резерви на сьогодні найвищі за останніх 5 років ", - зазначила вона.
Макроекономічна ситуація в державі станом на сьогодні, на думку Маркарової, є "досить стабільною".
Нагадаємо, Україна втратила 16% ВВП внаслідок агресії та економічної блокади з боку Росії.
На думку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, економіка в Україні зростає кілька років поспіль, втім цей ріст має збільшитись до 5% ВВП на рік.
Раніше Світовий банк погіршив економічний прогноз для України.