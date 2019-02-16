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У Мінфіні заявили, що українська економіка зростає вже три роки поспіль

У Мінфіні заявили, що українська економіка зростає вже три роки поспіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Три роки поспіль економіка України зростає, хоча мало хто вірив, що вдасться швидко її стабілізувати. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН

"Вже 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Інфляція – менш як 10%. Золотовалютні резерви на сьогодні найвищі за останніх 5 років ", - зазначила вона.

Макроекономічна ситуація в державі станом на сьогодні, на думку Маркарової, є "досить стабільною".

Нагадаємо, Україна втратила 16% ВВП внаслідок агресії та економічної блокади з боку Росії.

На думку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, економіка в Україні зростає кілька років поспіль, втім цей ріст має збільшитись до 5% ВВП на рік.

Раніше Світовий банк погіршив економічний прогноз для України.

Українські Національні Новини

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