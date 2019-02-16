В Минфине заявили, что украинская экономика растет уже три года подряд

"Уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Инфляция - менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня самые высокие за последние 5 лет", - отметила она.



Макроэкономическая ситуация в государстве на сегодня, по мнению Маркаровой, есть "достаточно стабильной".

Напомним, Украина потеряла 16% ВВП вследствие агрессии и экономической блокады со стороны России.

По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, экономика в Украине растет несколько лет подряд, впрочем этот рост должен увеличиться до 5% ВВП в год.

Ранее Всемирный банк ухудшил экономический прогноз для Украины .