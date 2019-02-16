В Минфине заявили, что украинская экономика растет уже три года подряд
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Три года подряд экономика Украины растет, хотя мало кто верил, что удастся быстро ее стабилизировать. Об этом в эфире Радио Свобода заявила Министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.
"Уже 12 кварталов подряд экономика Украины растет. Инфляция - менее 10%. Золотовалютные резервы на сегодня самые высокие за последние 5 лет", - отметила она.
Макроэкономическая ситуация в государстве на сегодня, по мнению Маркаровой, есть "достаточно стабильной".
Напомним, Украина потеряла 16% ВВП вследствие агрессии и экономической блокады со стороны России.
По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, экономика в Украине растет несколько лет подряд, впрочем этот рост должен увеличиться до 5% ВВП в год.
Ранее Всемирный банк ухудшил экономический прогноз для Украины .