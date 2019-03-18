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У Раді НБУ назвали два драйвери для подальшого зростання економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Новими драйверами зростання економіки України у тактичному плані можуть бути аграрний сектор і розвиток транспортно-логістичної інфраструктури. Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.

У Раді НБУ назвали два драйвери для подальшого зростання економіки

"Тепер у нас сформувалися нові драйвери зростання - внутрішній споживчий та інвестиційний попит... А що буде, якщо припинять діяти нинішні драйвера зростання економіки України? Таке цілком можливо - зростання споживчого попиту носить відновлювальний характер (після падіння в 2013-2015 роках) і не факт, що він триватиме довго. А, якщо підприємства відчують стагнацію споживчого попиту, то припинять нарощувати виробничі потужності, що спричинить за собою зниження інвестиційного попиту... Що робити? Шукати нові драйвери зростання. Вважаю, в тактичному плані ними можуть бути аграрний сектор і розвиток транспортно-логістичної інфраструктури", - зазначив Данилишин.

З його слів, аграрний сектор може бути драйвером тому, що "попит на українську сільгосппродукцію є і буде високим як мінімум в середньостроковій перспективі". 

"При цьому аграрний сектор як драйвер повинен направити імпульси розвитку українського сільгоспмашинобудування, харчової промисловості, яка повинна нарощувати виробництво продукції з високою часткою доданої вартості (нам вдалося перетворитися з експортера насіння соняшнику в гравця №1 світового ринку соняшникової олії і цей приклад потрібно масштабувати), сектору виробництва мінеральних добрив", - додав голова Ради НБУ.

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Також він додав, що транспортно-логістична інфраструктура може стати драйвером через декілька причин.

"По-перше, тому, що Україна знаходиться в числі країн з одним з найвищих рівнів логістичних витрат. Так, в Україні 18% логістичних витрат пов'язані з доставкою пшениці з поля в порти, тоді як у Франції та Німеччині цей показник становить 8%, в США - 6%. Проблему необхідно вирішувати, в тому числі і для підвищення віддачі від сільського господарства. По-друге, "азовська криза" показала - потрібні добре розвинені запасні варіанти портів на Азовському морі. Інакше, можуть бути проблеми з експортом металів і зернових", - зазначив він.

По-третє, з його слів, не виключено припинення погіршення і стабілізацію відносин з Росією, "тоді розвинена транспортна інфраструктура буде здатна перетворити географічні особливості України в її конкурентну перевагу". "По-четверте, активний розвиток транспортно-логістичної інфраструктури обов'язково дасть імпульс підвищенню обсягів виробництва в чорній металургії, енергетиці, промисловості будівельних матеріалів", - додав він.

"Важливо, що в результаті задіяння цих драйверів зростання економіки ми зможемо підтримати дію драйверів нинішніх, оскільки інвестиційний і споживчий попит зможуть отримати потужний новий імпульс", - наголосив Данилишин.

Проблеми економіки України, на його думку, пов'язані не стільки з відсутністю точок зростання в тих чи інших галузях економіки, скільки зі слабкістю драйверів, які "консолідують розрізнені імпульси від експортоорієнтованих і допоміжних для них секторів в потоки розвитку для інших галузей народного господарства". 

Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що українська економіка зростає вже три роки поспіль.

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