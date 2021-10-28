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В Раде на следующей неделе планируют рассмотреть 4-5 кадровых изменений в правительстве - Кравчук

Киев • УНН

 • 29162 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. На следующей неделе Верховная Рада намерена рассмотреть кадровые изменения в правительстве. Ротация будет касаться не менее четырех министров, но возможно и пяти. Об этом УНН сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

В Раде на следующей неделе планируют рассмотреть 4-5 кадровых изменений в правительстве - Кравчук

Цитата

“Да мы планируем на следующей неделе рассматривать кадровые вопросы в правительстве — увольнение и назначение. В понедельник будет заседание фракции, где мы заслушаем кандидатов и среда-четверг, я думаю, что это уже будет время для голосования. Сначала за увольнение, а затем за назначение кандидатов”, — рассказала Кравчук.

Подробности

Кравчук добавила, что ротация будет касаться не менее четырех министров.

“Но возможно и пяти”, — сказала Кравчук.

Дополнение

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина сообщала, что народные депутаты фракции “Слуга народа” соберутся на заседание в понедельник, 1 ноября, где планируют рассмотреть кадровые вопросы в правительстве.

Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявлял ранее, что ВР на следующей пленарной неделе рассмотрит по меньшей мере четыре кадровых вопроса, в частности, относительно увольнения министров обороны и защиты окружающей среды и природных ресурсов. К слову, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сам написал заявление об уходе с должности.

По словам главы фракции, кресла могут потерять от трех до пяти министров.

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