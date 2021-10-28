В Раде на следующей неделе планируют рассмотреть 4-5 кадровых изменений в правительстве - Кравчук

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“Да мы планируем на следующей неделе рассматривать кадровые вопросы в правительстве — увольнение и назначение. В понедельник будет заседание фракции, где мы заслушаем кандидатов и среда-четверг, я думаю, что это уже будет время для голосования. Сначала за увольнение, а затем за назначение кандидатов”, — рассказала Кравчук.

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Кравчук добавила, что ротация будет касаться не менее четырех министров.

“Но возможно и пяти”, — сказала Кравчук.

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Народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина сообщала, что народные депутаты фракции “Слуга народа” соберутся на заседание в понедельник, 1 ноября, где планируют рассмотреть кадровые вопросы в правительстве.



Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявлял ранее, что ВР на следующей пленарной неделе рассмотрит по меньшей мере четыре кадровых вопроса, в частности, относительно увольнения министров обороны и защиты окружающей среды и природных ресурсов. К слову, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сам написал заявление об уходе с должности.

По словам главы фракции, кресла могут потерять от трех до пяти министров.