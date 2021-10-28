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У Раді наступного тижня планують розглянути 4-5 кадрових змін в уряді - Кравчук

Київ • УНН

 • 29163 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На наступному тижні Верховна Рада планує розглянути кадрові зміни в уряді. Ротація стосуватиметься щонайменше чотирьох міністрів, але можливо і п'яти. Про це УНН повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

У Раді наступного тижня планують розглянути 4-5 кадрових змін в уряді - Кравчук

Цитата

“Так, ми плануємо на наступному тижні розглядати кадрові питання в уряді — звільнення та призначення. В понеділок буде засідання фракції де ми заслухаємо кандидатів і середа-четвер, я думаю, що це вже буде час для голосування. Спочатку за звільнення, а потім за призначення кандидатів”, — розповіла Кравчук.

Деталі

Кравчук додала, що ротація стосуватиметься щонайменше чотирьох міністрів.

“Але можливо і п’яти”, — сказала Кравчук.

Доповнення

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина повідомляла, що народні депутати фракції “Слуга народу” зберуться на засідання у понеділок, 1 листопада, де планують розглянути кадрові питання в уряді.

Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявляв раніше, що ВР наступного пленарного тижня розгляне щонайменше чотири кадрові питання, зокрема щодо звільнення міністрів оборони та захисту навколишнього середовища та природних ресурсів. До слова, міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський сам написав заяву про звільнення з посади.

За словами голови фракції, крісла можуть втратити від трьох до п’яти міністрів.

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