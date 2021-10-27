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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На фракції у понеділок "слуги народу" розглянуть кадрові питання

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Народні депутати фракції "Слуга народу" зберуться на засідання у понеділок, 1 листопада, де планують розглянути кадрові питання в уряді. Про це у середу повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, пише УНН.

На фракції у понеділок "слуги народу" розглянуть кадрові питання

Цитата:

“У понеділок увечері відбудеться засідання фракції Слуга Народу. Перелік питань формується. Кадрові питання розглядатимуться”, — написала Гришина у своєму Telegram.

Доповнення

Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявляв раніше, що ВР наступного пленарного тижня розгляне щонайменше чотири кадрові питання, зокрема щодо звільнення міністрів оборони та захисту навколишнього середовища та природних ресурсів. До слова, міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський сам написав заяву про звільнення з посади.

За словами голови фракції, крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів.

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