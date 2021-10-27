На фракції у понеділок "слуги народу" розглянуть кадрові питання

Цитата:

“У понеділок увечері відбудеться засідання фракції Слуга Народу. Перелік питань формується. Кадрові питання розглядатимуться”, — написала Гришина у своєму Telegram.

Доповнення

Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявляв раніше, що ВР наступного пленарного тижня розгляне щонайменше чотири кадрові питання, зокрема щодо звільнення міністрів оборони та захисту навколишнього середовища та природних ресурсів. До слова, міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський сам написав заяву про звільнення з посади.

За словами голови фракції, крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів.