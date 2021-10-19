Министр экологии Абрамовский написал заявление на увольнение - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление о своем уходе с должности. Об этом заявил председатель фракции “Слуг народа” Давид Арахамия во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, передает УНН.
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“Я видел, что он (Роман Абрамовский — ред.) написал заявление... Написал по собственному желанию”, — заявил Арахамия.
Детали
Глава фракции “Слуг” отметил, что случайно узнал о заявлении Абрамовского, поскольку воочию увидел, как министр писал заявление. Он добавил, что “за” его отставку будут голосовать, поскольку по экологическим законам “всегда баталии”.
“Сейчас еще нет у нас кандидата, сейчас будет твоим (временно исполняющий обязанности — ред.), а затем, мы за неделю — десять дней определимся с кандидатом”, — добавил Арахамия.
Добавим
18 октября народный депутат Алексей Гончаренко заявил 19 октября в Верховную Раду поступит заявление об отставке министра экологии Романа Абрамовского.
Ранее Арахамия заявлял, что в первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров.
По словам главы фракции, кресла могут потерять от трех до пяти министров.