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Міністр екології Абрамовський написав заяву на звільнення - Арахамія

Міністр екології Абрамовський написав заяву на звільнення - Арахамія

Київ • УНН

 • 19436 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про своє звільнення з посади. Про це заявив голова фракції “Слуг народу” Давід Арахамія під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради, передає УНН.

Цитата

“Я бачив, що він (Роман Абрамовський — ред.) написав заяву...Написав за власним бажанням”, — заявив Арахамія.

Деталі

Очільник фракції “Слуг” зазначив, що випадково дізнався щодо заяви Абрамовського, оскільки на власні очі побачив, як міністр писав заяву. Він додав, що “за” його відставку будуть голосувати, оскільки по екологічних законах “завжди є баталії”.

“Зараз ще немає в нас кандидата, зараз буде тво (тимчасово виконуючий обов’язки — ред.), а потім, ми за тиждень — десять днів визначимось із кандидатом”, — додав Арахамія.

Додамо

18 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, 19 жовтня у Верховну Раду надійде заява про відставку міністра екології Романа Абрамовського.

Раніше Арахамія заявляв, що у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

Зі слів очільника фракції, крісла можуть втратити від трьох до п’яти міністрів.

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