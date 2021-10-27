На фракции в понедельник "слуги народа" рассмотрят кадровые вопросы

Цитата:

“В понедельник вечером состоится заседание фракции Слуга Народа. Перечень вопросов формируется. Кадровые вопросы будут рассматриваться”, — написала Гришина в своем Telegram.

Дополнение

Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявлял ранее, что ВР на следущей пленарной неделе рассмотрит по меньшей мере четыре кадровых вопроса, в частности, относительно увольнения министров обороны и защиты окружающей среды и природных ресурсов. К слову, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление о своем уходе с должности.

По словам главы фракции, кресла могут потерять от трех до пяти министров.