На фракции в понедельник "слуги народа" рассмотрят кадровые вопросы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Народные депутаты фракции “Слуга народа” соберутся на заседание в понедельник, 1 ноября, где планируют рассмотреть кадровые вопросы в правительстве. Об этом в среду сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, пишет УНН.
Цитата:
“В понедельник вечером состоится заседание фракции Слуга Народа. Перечень вопросов формируется. Кадровые вопросы будут рассматриваться”, — написала Гришина в своем Telegram.
Дополнение
Председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявлял ранее, что ВР на следущей пленарной неделе рассмотрит по меньшей мере четыре кадровых вопроса, в частности, относительно увольнения министров обороны и защиты окружающей среды и природных ресурсов. К слову, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление о своем уходе с должности.
По словам главы фракции, кресла могут потерять от трех до пяти министров.