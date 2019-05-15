В Раде настаивают на инаугурации 19 мая, поскольку дату согласовал Зеленский

КИЕВ. 15 мая. УНН. Дата проведения инаугурации 19 мая согласована с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому мероприятие должно состояться именно в этот день. Об этом заявил автор постановления о дате инаугурации народный депутат Сергей Мищенко во время заседания регламентного комитета, передает корреспондент УНН.