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В Раде настаивают на инаугурации 19 мая, поскольку дату согласовал Зеленский

В Раде настаивают на инаугурации 19 мая, поскольку дату согласовал Зеленский

Киев  •  УНН

 • 11270 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Дата проведения инаугурации 19 мая согласована с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому мероприятие должно состояться именно в этот день. Об этом заявил автор постановления о дате инаугурации народный депутат Сергей Мищенко во время заседания регламентного комитета, передает корреспондент УНН.

“Мой законопроект по номеру 10270, который определяет дату инаугурации новоизбранного президента Зеленского 19 мая в 10:00, был зарегистрирован 3 мая. После этого новоизбранный президент подтвердил и предложил ту же дату — 19 мая в 10:00. Все другие даты не имеют никакого отношения к законодательству, поскольку дата должна быть согласована с новоизбранным президентом”, — отметил нардеп.

По его словам, дата инаугурации определяется Верховной Радой по согласованию с новоизбранным главой государства по закону.

При этом он попросил коллег отозвать свои “альтернативные” постановления, поскольку они противоречат законодательству из-за несогласованности с Зеленским.

В свою очередь, автор еще двух постановлений нардеп Виталий Куприй предложил комитету согласовать дополнительную, альтернативную, дату проведения инаугурации в случае, если за 19 мая проголосует недостаточно парламентариев в сессионном зале.

“Должно быть альтернативное решение, чтобы не затягивать этот процесс или не отдавать его на откуп господину Парубию”, — добавил нардеп.

По его мнению, президент Зеленский сможет согласовать новую дату инаугурации позже.

Напомним, в повестку дня Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины официально внесли 7 постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

В вероятеный день инаугурации, который предложил избранный президент Владимир Зеленский, 19 мая на телеканалах будет стоять свеча с черной лентой в знак памяти жертв политических репрессий. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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