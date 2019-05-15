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У Раді наполягають на інавгурації 19 травня, оскільки дату погодив Зеленський

У Раді наполягають на інавгурації 19 травня, оскільки дату погодив Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Дата проведення інавгурації 19 травня узгоджена із новообраним президентом України Володимиром Зеленським, тож захід має відбутись саме в цей день. Про це заявив автор постанови про дату інавгурації народний депутат Сергій Міщенко під час засідання Регламентного комітету, передає кореспондент УНН.

“Мій законопроект за номером 10270, який визначає дату інавгурації новообраного президента Зеленського 19 травня о 10 годині, був зареєстрований 3 травня. Після цього новообраний президент підтвердив і запропонував ту ж саму дату — 19 травня о 10 годині. Всі інші дати не мають ніякого відношення до законодавства, оскільки дата має бути узгоджена з новообраним президентом”, — зазначив нардеп.

За його словами, дата інавгурації визначається Верховною Радою за погодженням із новообраним головою держави за законом.

При цьому він попросив колег повідкликати свої “альтернативні” постанови, оскільки вони суперечать законодавству через неузгодженість із Зеленським.

У свою чергу, автор ще двох постанов нардеп Віталій Купрій запропонував комітету узгодити додаткову, альтернативну, дату проведення інавгурації на випадок, якщо за 19 травня проголосує недостатньо парламентарів у сесійній залі.

“Має бути альтернативне рішення, щоб не затягувати цей процес або не віддавати його на відкуп пану Парубію”, — додав нардеп.

На його думку, президент Зеленський зможе погодити нову дату інавгурації пізніше.

Нагадаємо, у порядок денний Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України офіційно внесли 7 постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

В імовірний день інавгурації, який запропонував новообраний президент Володимир Зеленський, 19 травня на телеканалах буде стояти свічка із чорною стрічкою на знак пам’яті жертв політичних репресій. Про це заявив голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

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