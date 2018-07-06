В Раде хотят защитить украинцев от некачественных продуктов питания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец требует вынести на рассмотрение парламента законопроект №8464 о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
По ее словам, рассмотрение законопроекта является неотложным. Документ призван защитить соотечественников от некачественных продуктов.
"Из-за непродуманной политики правительства контроль над качеством продуктов со стороны государства потерян, впервые за годы независимости в Украине люди умирают от промышленного ботулизма - зараженных продуктов, купленных в супермаркетах. Смертность от ботулизма за последние годы в нашей стране выросла в три раза. При этом смерти от отравлений в большинстве случаев можно и нужно было предотвратить", - написала Богомолец.
Напомним, по данным экспертов, продуктовый рынок Украины переполнен фальсификатом. Фальсифицируют недобросовестные производители товары почти всех групп. Чаще всего - молочку и колбасные изделия. Немало подделок и среди промышленных товаров, таких как порошки или косметика.
Отдельную и значительную нишу фальсификата занимает алкголь. Контафактной продукции, по оценкам специалистов, сегодня на рынке Украины уже даже больше, чем легальной.
По словам депутата ВР Сергея Тригубенко, такому положению дел "способствовали": мораторий на проверки бизнеса и реформа в Госпродпотребслужбе, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были отменены.
Добавим, что активисты ОО по защите прав потребителей пригрозили, что будут блокировать работу производителей фальсифицированных продуктов питания.