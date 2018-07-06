У Раді хочуть захистити українців від неякісних продуктів харчування

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець вимагає винести на розгляд парламенту законопроект №8464 про санітарно-епідеміологічне благополуччя. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За її словами, розгляд законопроекту є невідкладним. Документ покликаний захистити співвітчизників від неякісних харчів.

"Через непродуману політику уряду контроль над якістю продуктів з боку держави втрачений, вперше за роки незалежності в Україні люди вмирають від промислового ботулізму — заражених продуктів, куплених у супермаркетах. Смертність від ботулізму за останні роки в нашій країні виросла втричі. При цьому смертям від отруєнь в більшості випадків можна і потрібно було запобігти", - написала Богомолець.

Нагадаємо, за даними експертів, продуктовий ринок України переповнений фальсифікатом. Фальсифікують недобросовісні виробники товари майже усіх груп. Найчастіше – молочку та ковбасні вироби. Немало підробок і серед промислових товарів, таких як порошки чи косметика.

Окрему і значну нішу фальсифікату посідає алкголь. Контафактної продукції, за оцінками фахівців, сьогодні на ринку України вже навіть більше, аніж легальної.

За словами депутата ВР Сергія Тригубенка такому стану справ "сприяли": мораторій на перевірки бізнесу і реформа в Держпродспоживслужбі, за результатами якої частина підрозділів і функцій контролюючого органу були скасовані.

Додамо, що активісти ГО по захисту прав споживачів пригрозили, що будуть блокувати роботу виробників фальсифікованих продуктів харчування.

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