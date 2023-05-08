В Раде хотят в ускоренном режиме принять инициативу Зеленского о 8 и 9 мая

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"Украина окончательно избавляется от советской трактовки истории Второй мировой войны... Украина будет отмечать победу над злом вместе с нашими союзниками и в такой последовательности, как наши союзники... Мы в Верховной Раде поработаем над тем, чтобы в ускоренном режиме принять внесенный Президентом законопроект и юридически закрепить этот исторический момент. А в будущем у нас будет свой День победы. День победы над рашизмом", - написал Арахамия в Telegram.

Напомним

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, и подписал указ об установлении в Украине 9 мая Днем Европы.

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