У Раді хочуть у пришвидшеному режимі ухвалити ініціативу Зеленського про 8 та 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді працюють над тим, щоб ухвалити у пришвидшеному режимі президентський законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, пише УНН.
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"Україна остаточно позбувається радянського трактування історії Другої світової війни... Україна відзначатиме перемогу над злом разом із нашими союзниками і в такій послідовності, як наші союзники... Ми у Верховній Раді попрацюємо над тим, щоб у пришвидшеному режимі ухвалити внесений Президентом законопроект і юридично закріпити цей історичний момент. А в майбутньому у нас буде свій День перемоги. День перемоги над рашизмом", - написав Арахамія.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який встановлює 8 травня - Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, і підписав указ про встановлення в Україні 9 травня Днем Європи.
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