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В Совете общественного контроля НАБУ упрекнули Зеленского из-за видеоролика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. После обнародованного на Facebook-странице Президента Украины Владимира Зеленского видео с призывом звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции, Совет общественного контроля НАБУ обратился к Президенту с призывом не распространять дезинформацию о полномочиях бюро. Об этом говорится в сообщении прессслужбы СОК НАБУ, передает УНН.

“Совет общественного контроля НАБУ отмечает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и которые составляют угрозу национальной безопасности”, — говорится в сообщении.

В СОК подчеркнули, что из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органа.

“Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам Президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственные”, — отметили в Совете общественного контроля.

Отмечается, что что детективы Бюро осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Уголовного кодекса Украины, с учетом условий, определенных частью 5 статьи 216 УПК Украины.

“Призываем Президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальную полицию Украины, Государственного бюро расследований и Службу безопасности Украины. Если Президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях”, — предложили в СОК.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев принять участие в новом флешмобе — обращаться в НАБУ в случае, если они столкнутся с коррупцией.

Украинские Национальные Новости

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