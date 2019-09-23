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У Раді громадського контролю НАБУ дорікнули Зеленському через відеоролик

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Після оприлюдненого на Facebook-сторінці Президента України Володимира Зеленського відео із закликом дзвонити на гарячу лінію НАБУ з приводу усіх видів корупції, Рада громадського контролю НАБУ звернулась до Президента із закликом не поширювати дезінформацію про повноваження бюро. Про це йдеться в повідомленні пресслужби РГК НАБУ, передає УНН.

“Рада громадського контролю НАБУ наголошує: Національне антикорупційне бюро України не розслідує усі корупційні злочини. Детективи Бюро займаються кримінальними корупційними правопорушеннями, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці”, — йдеться в повідомленні.

У РГК підкреслили, що через хибну інформацію про повноваження Бюро, гаряча лінія НАБУ буде перевантажена дзвінками щодо порушень, які не є підслідними органу.
“Такі дії очільника держави можуть призвести до дестабілізації роботи Бюро та викликати шквал негативу населення у зв’язку з тим, що більшість громадян не є спеціалістами у Кримінальному процесуальному кодексі України і цілком довіряють словам Президента. А отже, громадяни вимагатимуть від органу розслідування справ, які йому не підслідні”, — наголосили у Раді громадського контролю.

Зазначається, що що детективи Бюро здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, з урахуванням умов, визначених частиною 5 статті 216 КПК України.

“Закликаємо Президента розтлумачити сферу відповідальності НАБУ та вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Якщо Президент хоче допомогти правоохоронним органам у боротьбі з корупцією, пропонуємо йому розглянути питання універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупційні правопорушення”, — запропонували у РГК.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський закликав українців взяти участь у новому флешмобі —звертатись до НАБУ у випадку, якщо вони зіштовхнуться з корупцією.

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