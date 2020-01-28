В Совете Федерации РФ также отреагировали на слова Зеленского о СССР: это удар по отношениям

“Для российско-украинских отношений это, пожалуй, по настоящее время самый подлый удар со стороны нового президента и его команды. Иначе к этому относиться просто нельзя”, — написал Косачев на своей странице в Facebook.

“Неуклюжая попытка Зеленского угодить полякам и другим заинтересованным европейцам в их интерпретации событий Второй мировой войны применительно к собственным соотечественникам, к памяти украинцев, освобождавших Европу, выглядит не просто кощунством, но, по сути, предательством”, — добавил он.

Сенатор полагает, что желание изобразить историю тех лет как сговор двух тоталитарных режимов столь велико, поскольку это, “во-первых, переводит проблемы тех лет из неприятной для других держав плоскости геополитики в русло идеологий, и, во-вторых, как бы снимает ответственность со всех остальных участников предвоенных событий”.

“Как мне кажется, зря Зеленский старается быть „святее Папы Римского“, „западнее Запада“ в интерпретациях военного и предвоенного прошлого. Ибо в желании любой ценой понравиться тем, кто сегодня конъюнктурно принижает подвиг советского (в том числе — украинского) солдата, он унизил прежде всего своих соотечественников”, — заявил Косачев.

Напомним, что в Кремле заявили , что слова Зеленского об СССР “ложные и оскорбительные”.