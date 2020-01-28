У Кремлі заявили, що слова Зеленського про СРСР "помилкові та образливі"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Кремль вважає слова українського президента Володимира Зеленського про те, що СРСР був причетний до розв’язування Другої світової війни, “помилковими і образливими для пам’яті десятків мільйонів людей”, в тому числі українців. Про це у вівторок заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Ми категорично не згодні з цією заявою. У цій заяві президент України солідаризується з вкрай помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, в тому числі і Польщі, від фашизму”, — сказав Пєсков.
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Він висловив упевненість, що така позиція Зеленського “навряд чи поєднується з вірою і переконанням мільйонів українців, які також зі зброєю в руках воювали з фашистами”.
“Тому ми не приймаємо цю заяву, вважаємо її помилковою і образливою з точки зору пам’яті наших дідів”, — підкреслив представник Кремля.
Нагадаємо, Зеленський взяв участь у відзначенні 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.