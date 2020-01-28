В Кремле заявили, что слова Зеленского об СССР "ложные и оскорбительные"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Кремль считает слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что СССР был причастен к развязыванию Второй мировой войны, “ошибочными и оскорбительными для памяти десятков миллионов людей”, в том числе украинцев. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма”, — сказал Песков.
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Он выразил уверенность, что такая позиция Зеленского “вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами”.
“Поэтому мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов”, — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, Зеленский принял участие в праздновании 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.