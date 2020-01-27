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Європа і світ не мають права на байдужість і бездіяльність - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Європа та світ не мають права ігнорувати агресію проти України. Сьогодні всім демократичним державам варто об’єднати зусилля, щоб уникнути агресії, заявив у понеділок, 27 січня, Президент України Володимир Зеленський після переговорів з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, інформує УНН.

Європа і світ не мають права на байдужість і бездіяльність - Зеленський

"Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було у 39-му році. Європа і світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Тільки згуртованість світу зможе дати відсіч будь-якій агресії і вберегти людство від нових страждань", – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні, в день відзначення 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, Україна разом зі світом вшановує пам'ять жертв Голокосту і "дає клятву ніколи не допустити повторення однієї з найтрагічніших сторінок в історії людства".

"Як відповідальні демократичні держави ми назавжди кажемо "ні". "Ні" тоталітарним ідеологіям, "ні" ксенофобії, агресії, будь-яким проявам репресій, ненависті та нетерпимості", – наголосив Глава Української держави.

Крім того, Президент України зазначив, що сьогодні на території колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау разом із Президентом Польщі Анджеєм Дудою і лідерами низки держав молитиметься "за людське життя як найцінніше на планеті".

"Добро та милосердя сильніші за будь-які геополітичні амбіції. Добро і милосердя, я впевнений, завжди переможуть", – резюмував Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський підтримав звернення про присвоєння Шептицькому звання Праведника народів світу.

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