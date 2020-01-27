Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие - Зеленский

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 8900 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 20775 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 59159 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 122965 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 130341 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 198034 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195716 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 410082 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229300 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 516710 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
61%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 24714 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 15721 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 7948 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 13659 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 10687 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 160412 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 148046 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 235508 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 410082 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 516710 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 59159 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49753 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48174 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54878 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85269 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие - Зеленский

Киев • УНН

 • 18658 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Европа и мир не имеют права игнорировать агрессию против Украины. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить усилия, чтобы избежать агрессии, заявил в понедельник, 27 января, Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, информирует УНН.

Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие - Зеленский

"Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 39-м году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие. Только сплоченность мира сможет дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий", - сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня, в день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Украина вместе с миром чтит память жертв Холокоста и "дает клятву никогда не допустить повторения одной из самых трагических страниц в истории человечества".

"Как ответственные демократические государства мы навсегда говорим "нет". "Нет" тоталитарным идеологиям, "нет" ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости", - подчеркнул Глава Украинского государства.

Кроме того, Президент Украины отметил, что сегодня на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау вместе с Президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами ряда государств будут молиться "за человеческую жизнь как самое ценное на планете".

"Добро и милосердие сильнее любых геополитических амбиций. Добро и милосердие, я уверен, всегда победят", - резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский поддержал обращение о присвоении Шептицкому звания Праведника народов мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14