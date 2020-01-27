Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Европа и мир не имеют права игнорировать агрессию против Украины. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить усилия, чтобы избежать агрессии, заявил в понедельник, 27 января, Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, информирует УНН.
"Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 39-м году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие. Только сплоченность мира сможет дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий", - сказал он.
Владимир Зеленский отметил, что сегодня, в день празднования 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Украина вместе с миром чтит память жертв Холокоста и "дает клятву никогда не допустить повторения одной из самых трагических страниц в истории человечества".
"Как ответственные демократические государства мы навсегда говорим "нет". "Нет" тоталитарным идеологиям, "нет" ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости", - подчеркнул Глава Украинского государства.
Кроме того, Президент Украины отметил, что сегодня на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау вместе с Президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами ряда государств будут молиться "за человеческую жизнь как самое ценное на планете".
"Добро и милосердие сильнее любых геополитических амбиций. Добро и милосердие, я уверен, всегда победят", - резюмировал Владимир Зеленский.
Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский поддержал обращение о присвоении Шептицкому звания Праведника народов мира.