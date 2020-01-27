Зеленський підтримав звернення про присвоєння Шептицькому звання Праведника народів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України підтримав звернення до центру пам’яті Голокосту про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання Праведника народів світу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.
"Під час робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський підтримав звернення Всеукраїнського конгресу іудейських релігійних громад до центру пам’яті Голокосту "Яд Вашем" про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання Праведника народів світу", - йдеться у повідомленні.
Глава держави також зазначив, що почесного звання Праведника народів світу офіційно удостоєно понад 2,5 тис. українців.
"Не можу не згадати і про родину Шептицьких, яка не тільки врятувала понад 160 євреїв, але й відкрито вимагала від нацистських керівників припинити їхнє переслідування. Нещодавно головний рабин України Моше Реувен Асман попросив центр пам’яті Голокосту "Яд Вашем" присвоїти митрополиту Андрею Шептицькому почесне звання Праведника народів світу. Я долучаюся до цього прохання задля відновлення історичної справедливості", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у перший день робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.