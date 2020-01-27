Зеленский поддержал обращение о присвоении Шептицкому звания Праведника народов мира

"Во время рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский поддержал обращение Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин в центр памяти Холокоста "Яд Вашем" о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания Праведника народов мира", - говорится в сообщении.

Глава государства также отметил, что почетного звания Праведника народов мира официально удостоено более 2,5 тыс. украинцев.

"Не могу не вспомнить и о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста "Яд Вашем" присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я приобщаюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", - отметил Зеленский.

Напомним, в первый день рабочего визита в Республику Польша Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.