У Раді Федерації РФ також відреагували на слова Зеленського про СРСР: це удар по відносинах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Звинувачення Володимира Зеленського на адресу СРСР про розв’язання Другої світової війни “є справжньою зрадою по відношенню до власних співвітчизників і самим підлим ударом нового президента по російсько-українським відносинам”. Таку думку висловив у вівторок глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев, пише УНН з посиланням на його Facebook.
“Для російсько-українських відносин це, мабуть, по теперішній час найбільш підлий удар з боку нового президента і його команди. Інакше до цього ставитися просто не можна”, — написав Косачев на своїй сторінці в Facebook.
“Незграбна спроба Зеленського догодити полякам і іншим зацікавленим європейцям в їх інтерпретації подій Другої світової війни стосовно власних співвітчизників, до пам’яті українців, які визволяли Європу, виглядає не просто блюзнірством, але, по суті, зрадою”, — додав він.
Сенатор вважає, що бажання зобразити історію тих років як змову двох тоталітарних режимів настільки велике, оскільки це, “по-перше, переводить проблеми тих років з неприємною для інших держав площини геополітики в русло ідеологій, і, по-друге, як би знімає відповідальність зі всіх інших учасників передвоєнних подій”.
“Як мені здається, даремно Зеленський намагається бути „святішим за Папу Римського“, „західніше від Заходу“ в інтерпретаціях військового і передвоєнного минулого. Бо в бажанні будь-яку ціну сподобатися тим, хто сьогодні кон’юнктурно принижує подвиг радянського (в тому числі — українського) солдата, він принизив насамперед своїх співвітчизників”, — заявив Косачов.
Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що слова Зеленського про СРСР “помилкові та образливі”.