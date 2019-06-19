В Раде дошли до 651 поправки к проекту Избирательного кодекса и ушли на перерыв

“Мы остановилась на 651 поправке, я объявляю перерыв на 30 минут”, — заявила Геращенко.

Она сообщила, что после перерыва нардепы продолжат рассмотрение законопроекта Избирательного кодекса с 651 поправки.

Поскольку во время голосования голоса “за” отдавали лишь около 20-30 народных депутатов, ни одна из рассмотренных поправок не была поддержана, несмотря на рекомендации профильного комитета.

Напомним, нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с 467-й поправки.