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В Раде дошли до 651 поправки к проекту Избирательного кодекса и ушли на перерыв

Киев • УНН

 • 10887 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Народные депутаты пришли к рассмотрению 651 поправки к проекту Избирательного кодекса и ушли на перерыв. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

В Раде дошли до 651 поправки к проекту Избирательного кодекса и ушли на перерыв

“Мы остановилась на 651 поправке, я объявляю перерыв на 30 минут”, — заявила Геращенко.

Она сообщила, что после перерыва нардепы продолжат рассмотрение законопроекта Избирательного кодекса с 651 поправки.

Поскольку во время голосования голоса “за” отдавали лишь около 20-30 народных депутатов, ни одна из рассмотренных поправок не была поддержана, несмотря на рекомендации профильного комитета.

Напомним, нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с 467-й поправки.

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