В Раде дошли до 651 поправки к проекту Избирательного кодекса и ушли на перерыв
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Народные депутаты пришли к рассмотрению 651 поправки к проекту Избирательного кодекса и ушли на перерыв. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
“Мы остановилась на 651 поправке, я объявляю перерыв на 30 минут”, — заявила Геращенко.
Она сообщила, что после перерыва нардепы продолжат рассмотрение законопроекта Избирательного кодекса с 651 поправки.
Поскольку во время голосования голоса “за” отдавали лишь около 20-30 народных депутатов, ни одна из рассмотренных поправок не была поддержана, несмотря на рекомендации профильного комитета.
Напомним, нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с 467-й поправки.