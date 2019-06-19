Нардепи продовжили розгляд проекту Виборчого кодексу з 467 поправки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Народні депутати продовжили розгляд поправок до проекту Виборчого кодексу, почавши з 467-ї поправки. Про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Ми переходимо до продовження розгляду законопроекту про Виборчий кодекс”, — зазначив Парубій.
Він додав, що сьогодні народні депутати продовжують розгляд законопроекту з 467 поправки.
Нагадаємо, згідно з порядком денним, народні депутати сьогодні розглядатимуть тільки поправки до проекту Виборчого кодексу.