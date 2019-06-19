Нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с 467 поправки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, начав с 467-й поправки. Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
“Мы переходим к продолжению рассмотрения законопроекта о Избирательный кодекс”, — отметил Парубий.
Он добавил, что сегодня народные депутаты продолжают рассмотрение законопроекта по 467 поправке.
Напомним, согласно повестке дня, народные депутаты сегодня рассматривать только поправки к проекту Избирательного кодекса.