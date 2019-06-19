У Раді дійшли до 651 поправки до проекту Виборчого кодексу і пішли на перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Народні депутати дійшли до розгляду 651 поправки до проекту Виборчого кодексу і пішли на перерву. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Ми зупинилася на 651 поправці, я оголошую перерву на 30 хвилин”, — заявила Геращенко.
Вона повідомила, що після перерви нардепи продовжать розгляд законопроекту Виборчого кодексу з 651 поправки.
Оскільки під час голосування голоси “за” віддавали лише близько 20-30 народних депутатів, жодна з розглянутих поправок не була підтримана, незважаючи на рекомендації профільного комітету.
Нагадаємо, нардепи продовжили розгляд проекту Виборчого кодексу з 467-ї поправки.