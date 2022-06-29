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В Совбезе ООН решительно осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. В Совбезе ООН осудили российские ракетные удары, в том числе по торговому центру в Кременчуге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, которое обнародовал постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заседания.

Цитата

“Этот удар представлял собой вопиющее нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Мы выражаем глубокие соболезнования и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом”, — говорится в заявлении.

Детали

Заявление поддержали шесть стран Совета Безопасности ООН: Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США.

Группа также осудила активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и объектах гражданской инфраструктуры 25-27 июня.

Страны подчеркивают необходимость расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и лиц, совершивших военные преступления.

Напомним 

После выступления президента Украины Владимира Зеленского Совет безопасности ООН почтил минутой молчания память жертв войны, которую ведет россия против Украины.

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