В Совбезе ООН решительно осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В Совбезе ООН осудили российские ракетные удары, в том числе по торговому центру в Кременчуге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, которое обнародовал постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заседания.
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“Этот удар представлял собой вопиющее нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Мы выражаем глубокие соболезнования и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом”, — говорится в заявлении.
Детали
Заявление поддержали шесть стран Совета Безопасности ООН: Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США.
Группа также осудила активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и объектах гражданской инфраструктуры 25-27 июня.
Страны подчеркивают необходимость расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и лиц, совершивших военные преступления.
Напомним
После выступления президента Украины Владимира Зеленского Совет безопасности ООН почтил минутой молчания память жертв войны, которую ведет россия против Украины.