У Радбезі ООН рішуче засудили російський удар по ТЦ в Кременчуці

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“Цей удар являв собою кричущий напад на цивільну інфраструктуру і цивільне населення. Ми висловлюємо глибокі співчуття і співчуття сім’ям загиблих і солідарні з українським народом”, — йдеться в заяві.

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Заяву підтримали шість країн Ради Безпеки ООН: Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія, Британія, США.

Група також засудила активізацію російських ракетних ударів по житлових кварталах і об’єктах цивільної інфраструктури 25-27 червня.

Країни наголошують на необхідності розслідування та притягнення до відповідальності порушників міжнародного гуманітарного права та тих осіб, які скоїли військові злочини.

Нагадаємо

Після виступу президента України Володимира Зеленського Рада безпеки ООН вшанувала хвилиною мовчання пам’ять жертв війни, яку веде росія проти України.