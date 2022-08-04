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В пятницу ожидается выход 3 судов с зерном из украинских портов - Минобороны Турции

В пятницу ожидается выход 3 судов с зерном из украинских портов - Минобороны Турции

Киев • УНН

 • 167407 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Завтра, 5 августа запланирован выход 3 судов с зерном из украинских портов. Об этом сообщил Министр национальной обороны Хулуси Акар, передает УНН со ссылкой на TRT Haber.

Цитата

«В результате интенсивной работы и согласования в центре завтра планируется отход 3 судов из украинских портов в рамках отгрузки зерна. Кроме того, ожидается переход порожнего судна в Украину после осмотра в Стамбул», - сказал Акар.

Дополнение

Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Оно вышло из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что Украина готова отправить еще 16 кораблей с украинским зерном, которые заблокированы в портах Черноморск, Одесса и Южный.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что следующие корабли с зерном уже готовы к отправке из украинских портов.

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