Кулеба: следующие корабли с зерном уже готовы к отправке из украинских портов

Детали

По словам Кулебы, следующие суда с зерном уже готовы к отправке. Они будут отправляться из портов, которые участвуют в зерновой инициативе, согласно согласованному графику.

Цитата

“Надеемся, что все будет работать и российская федерация не сделает никаких шагов, которые бы разрушили эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве ООН и Турции”, – отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что договоренности, достигнутые в рамках так называемой зерновой инициативы, выполняются, в то время как Украина стала первой из всех участников этой договоренности, которая была полностью готова к выполнению всех пунктов.

“Мы неукоснительно и дальше будем выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам, она выгодна украинской экономике и выгодна миру. Именно Украина сейчас в буквальном смысле спаситель мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Дополнение

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что Украина готова отправить еще 16 кораблей с украинским зерном, которые заблокированы в портах Черноморск, Одесса и Южный.

Первое судно с зерном прибыло в Стамбул 2 августа вечером. Оно вышло из порта Одессы 1 августа. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне везет 26 тыс тонн кукурузы в Ливан.