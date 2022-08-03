Кулеба: наступні кораблі із зерном вже готові до відправлення з українських портів

Деталі

За словами Кулеби, наступні судна з зерном вже готові до відправлення. Вони будуть вирушати з портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіка.

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“Сподіваємося, що все працюватиме і російська федерація не зробить ніяких кроків, які б зруйнували ці домовленості, що були так важко досягнуті за посередництва ООН і Туреччини”, – зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що домовленості, які досягнуті в рамках так званої зернової ініціативи, виконуються, в той час, як Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка була повністю готова до виконання всіх пунктів.

“Ми неухильно і надалі виконуватимемо цю домовленість. Вона вигідна українським фермерам, вона вигідна українській економіці і вона вигідна світу. Саме Україна зараз у буквальному сенсі є рятівником світу від подальшого зростання цін на продукти харчування і від голоду в окремих країнах”, – підкреслив голова МЗС України.

Доповнення

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що Україна готова відправити ще 16 кораблів із українським зерном, які заблоковані в портах Чорноморськ, Одеса та Південний.

Перше судно з зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло з порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.