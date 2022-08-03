Блінкен привітав перший корабель із зерном, який прибув з України до Туреччини

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“Ми вітаємо перший корабель із зерном, який вийшов з України та безпечно перетнув Чорне море. Ми високо оцінюємо ООН і зусилля Туреччини щодо доставки українського зерна тим, хто страждає від відсутності продовольчої безпеки”, – написав Блінкен.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк також додала, що перше судно, яке вирушило з українських портів з початку російської війни, щойно пройшло перевірку і зараз прямує до Лівану з 26 000 метричними тоннами кукурудзи. Представниця країни запевнила, що США будуть стежити за кожним кораблем, щоб впевнитись, що росія дотримається своїх зобов’язань.

“Україна готова відправити ще 16 кораблів, які заблоковані в портах Чорноморськ, Одеса та Південний. Люди в усьому світі чекають, щоб усі сторони дотримались своїх зобов’язань щодо доставки цього продовольства тим, хто його потребує”, – зазначила Брінк у Twitter.

Доповнення

Перше судно з зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло з порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.