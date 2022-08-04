У п'ятницю очікується вихід 3 суден із зерном з українських портів - Міноборони Туреччини

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"Внаслідок інтенсивної роботи та узгодження у центрі завтра планується вихід 3 суден з українських портів у рамках відвантаження зерна. Крім того, очікується перехід порожнього судна в Україну після огляду до Стамбула", - сказав Акар.

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Перше судно із зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло із порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.

Посол США в Україні Бріджіт Брінк зазначила, що Україна готова відправити ще 16 кораблів з українським зерном, які заблоковані у портах Чорноморськ, Одеса та Південний.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що наступні кораблі із зерном вже готові до відправки з українських портів.