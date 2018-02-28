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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58366 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69794 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72714 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105766 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99680 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104286 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111284 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В пятницу на нацсовете реформ будет рассмотрен новый законопроект о валюте - Порошенко

В пятницу на нацсовете реформ будет рассмотрен новый законопроект о валюте - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 10512 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В пятницу 2 марта на нацсовете реформ Украины будет рассмотрен новый проект закона о нацвалюте, который либерализует валютное урегулирования в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на тему "Вызовы-2018" в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Хочу проинформировать, что в пятницу на нацсовете реформ мы рассмотрим новый проект закона о валюте. Он заменит декреты начала 90-× 25-летней давности, и это, по моему мнению, будет революционный закон, который либерализует валютное урегулирования в соответствии с соглашением об ассоциации, приведет его в полное соответствие западным нормам Евросоюза", - сказал он.

По его словам, произойдет смена философии - принципа: "разрешено все, что не запрещено" законом.

Напомним, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл.

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