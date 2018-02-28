В пятницу на нацсовете реформ будет рассмотрен новый законопроект о валюте - Порошенко

"Хочу проинформировать, что в пятницу на нацсовете реформ мы рассмотрим новый проект закона о валюте. Он заменит декреты начала 90-× 25-летней давности, и это, по моему мнению, будет революционный закон, который либерализует валютное урегулирования в соответствии с соглашением об ассоциации, приведет его в полное соответствие западным нормам Евросоюза", - сказал он.

По его словам, произойдет смена философии - принципа: "разрешено все, что не запрещено" законом.

Напомним, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл.