В пятницу на нацсовете реформ будет рассмотрен новый законопроект о валюте - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В пятницу 2 марта на нацсовете реформ Украины будет рассмотрен новый проект закона о нацвалюте, который либерализует валютное урегулирования в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на тему "Вызовы-2018" в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Хочу проинформировать, что в пятницу на нацсовете реформ мы рассмотрим новый проект закона о валюте. Он заменит декреты начала 90-× 25-летней давности, и это, по моему мнению, будет революционный закон, который либерализует валютное урегулирования в соответствии с соглашением об ассоциации, приведет его в полное соответствие западным нормам Евросоюза", - сказал он.
По его словам, произойдет смена философии - принципа: "разрешено все, что не запрещено" законом.
Напомним, сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл.