У п’ятницю на нацраді реформ буде розглянуто новий законопроект про валюту - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У п’ятницю 2 березня на нацраді реформ України буде розглянуто новий проект закону про нацвалюту, який лібералізує валютне врегулювання відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на тему “Виклики-2018” у Києві, передає кореспондент УНН.
“Хочу проінформувати, що у п’ятницю на нацраді реформ ми розглянемо новий проект закону про валюту. Він замінить декрети початку 90-×, 25-літньої давнини, і це, на мою думку, буде революційний закон, який лібералізує валютне врегулювання відповідно до угоди про асоціацію, приведе його в повну відповідність західним Нормам Євросоюзу”, — сказав він.
За його словами, відбудеться зміна філософії — принципу: “дозволено все, що не заборонено” законом.
Нагадаємо, на сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,94 грн/дол.